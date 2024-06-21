Минниханов встретился с министром туризма и спорта Казахстана Маржикпаевым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Между Татарстаном и Казахстаном очень теплые и тесные связи – как экономические, так и культурные. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с министром туризма и спорта Казахстана Ермеком Маржикпаевым.

«Нам нужно усилить сотрудничество по туризму и спорту», – сказал руководитель республики.

Маржикпаев поделился впечатлениями об Играх Будущего, прошедших в Казани в начале 2024 года. «Наша делегация, которая вернулась с Игр Будущего, отметила высокий уровень организации мероприятия. Формат турнира, совмещающий реальный и виртуальный спорт, сегодня очень востребован», – рассказал министр.

Ранее Минниханов встретился с Акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды и Акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым.