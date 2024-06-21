Минниханов: Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, повестка взаимодействия республик достаточно насыщенная. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с Акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды и Акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым, которая прошла в Казанском Кремле.

Руководитель республики продолжил: «На регулярной основе ведется обмен делегациями различного уровня, а в начале года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Игр Будущего.»

Рустам Минниханов поблагодарил акимов за приезд в Татарстан — гости прибыли в Казань для участия в Международном форуме городов стран БРИКС+. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, направленного на благо народов двух стран.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что Татарстан хорошо известен в Казахстане как один из ведущих промышленно развитых российских регионов.

«Мы заинтересованы и готовы развивать наше сотрудничество по всем направлениям. В Татарстане развито сельское хозяйство, в Туркестанской области также ведется большая работа в данной отрасли. Считаем, что мы можем активно взаимодействовать в области АПК», — отметил гость.

Аким Кызылординской области вкратце рассказал о своем регионе и основных отраслях экономики, отметив, что власти региона видят большой потенциал в развитии сотрудничества с Татарстаном.

Фото: rais.tatarstan.ru