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Минниханов встретился с министром просвещения России Кравцовым
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым в Доме Правительства РТ. Они обсудили развитие системы образования и подготовки кадров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В обсуждении также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. В числе прочего они обсудили вопросы совершенствования деятельности учреждений образования и подготовки квалифицированных кадров.
Напомним, Кравцов находится с визитом в Казани. Накануне он принял участие в церемонии посвящения молодых педагогов в профессию «учитель». Кроме того, министр присоединился к семинару-совещанию Минпросвещения и Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана «ПРОдиалог», которое проводилось для обмена опытом и популяризации лучших практик и проектов в сфере образования.
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