news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 15 августа 2023 12:57

Минниханов встретился с министром просвещения России Кравцовым

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Минниханов встретился с министром просвещения России Кравцовым
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым в Доме Правительства РТ. Они обсудили развитие системы образования и подготовки кадров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В обсуждении также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. В числе прочего они обсудили вопросы совершенствования деятельности учреждений образования и подготовки квалифицированных кадров.

Напомним, Кравцов находится с визитом в Казани. Накануне он принял участие в церемонии посвящения молодых педагогов в профессию «учитель». Кроме того, министр присоединился к семинару-совещанию Минпросвещения и Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана «ПРОдиалог», которое проводилось для обмена опытом и популяризации лучших практик и проектов в сфере образования.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное