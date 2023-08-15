Минниханов встретился с министром просвещения России Кравцовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым в Доме Правительства РТ. Они обсудили развитие системы образования и подготовки кадров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В обсуждении также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. В числе прочего они обсудили вопросы совершенствования деятельности учреждений образования и подготовки квалифицированных кадров.

Напомним, Кравцов находится с визитом в Казани. Накануне он принял участие в церемонии посвящения молодых педагогов в профессию «учитель». Кроме того, министр присоединился к семинару-совещанию Минпросвещения и Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана «ПРОдиалог», которое проводилось для обмена опытом и популяризации лучших практик и проектов в сфере образования.