Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил за организацию круглого стола и возможность для предприятий Татарстана представить свои презентации потенциальным партнёрам в Мьянме.

Президент республики вкратце рассказал об экономических и промышленных преимуществах Татарстана и тех направлениях, которые могли бы быть интересны руководству и бизнесу Мьянмы для сотрудничества.

«Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в области поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов», — отметил Президент.

Ещё одно направление, которое затронул лидер РТ, — цифровизация. Рустам Минниханов отметил, что Татарстан имеет в этой области хорошие наработки, которые были бы полезны при сотрудничестве.

В свою очередь министр У Аун Найн поприветствовал делегацию Татарстана и заверил в готовности их ведомства к сотрудничеству по самому широкому кругу направлений.

«На данный момент в вопросах инвестиции Россия для Мьянмы приоритет. Мы знаем, что ваша республика одна из самых успешных в России, и рады сотрудничеству с вами. Видим много спектров, по которым можно совместно работать. Важную роль в этом играют ваши личные хорошие отношения с нашим старшим Генералом», — подчеркнул министр.

Он также рассказал, что сегодня Мьянма расширяет сотрудничество с Россией именно в гражданском секторе. Скоро состоится очередная онлайн-конференция между бизнесменами России и Мьянмы, на которую министр пригласит в том числе обязательно бизнесменов из Татарстана.

«Ваш визит важен для нас не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики. Поэтому хотел бы при вашем участии подписать несколько проектов и соглашений о заинтересованности нашей страны в сотрудничестве с конкретными вашими предприятиями», — отметил министр.

Речь идёт о намерениях сотрудничать в сфере поставки удобрений из Татарстана, а также в поставке риса из Мьянмы.

Президент республики поддержал инициативу и обратил внимание на важность подписания такого же согласования с ПАО «КАМАЗ». В свою очередь Генеральный директор КАМАЗа рассказал, что в мае в Мьянму прибудет группа с автозавода для изучения производственных возможностей. Автогигант готов рассмотреть вариант полного спектра: производство автомобилей, обучение персонала и развитие сервисной сети. Предложение готовы сформировать к июню и представить для подписания.