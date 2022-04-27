Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мьянму. В аэропорту города Нейпьидо его встретил посол России Николай Листопадов и замминистра иностранных дел Мьянмы.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Минниханов проведет встречи с руководителями ряда ведомств и примет участие в круглом столе с представителями деловых кругов Мьянмы и республики.

«Состоится презентация промышленного потенциала Республики Татарстан», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В составе татарстанской делегации министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, Заместитель управляющего директора по реализации продукции АО «Казанский вертолетный завод», Генеральный директор ООО «Эйдос-Медицина», представители АО «Казанский жировой комбинат» и другие. Они прибыли в Мьянму и ведут переговоры по расширению сотрудничества.

Первый визит Президента Татарстана Рустама Минниханова в республику состоялся в сентябре 2013 года. Татарстанские предприятия начали активно сотрудничать с коллегами в Мьянме, в итоге внешнеторговый оборот показал кратный рост. В 2016 году показатель составлял 1,6 тыс. долларов, а в 2021-м — 379,2 тыс. долларов.