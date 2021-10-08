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Ру Тат
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8 октября 2021  22:16

Минниханов встретился с Матыциным перед началом матча Россия – Словакия в Казани

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Минниханов встретился с Матыциным перед началом матча Россия – Словакия в Казани
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Встреча состоялась на «Ак Барс Арене» до начала матча отбора на ЧМ-2022 между Россией и Словакией.

«Президенту республики и министру спорта презентовали проекты по развитию прилегающей к арене территории с учетом предстоящих мировых спортивных событий», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

Кроме того, на встрече были представлены планы по благоустройству общественного пространства у стадиона. 

Немного ранее министр спорта России побывал на игре казанского УНИКСа против французского «Монако». 

#рустам минниханов #олег матыцин
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