Минниханов встретился с Матыциным перед началом матча Россия – Словакия в Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Встреча состоялась на «Ак Барс Арене» до начала матча отбора на ЧМ-2022 между Россией и Словакией.

«Президенту республики и министру спорта презентовали проекты по развитию прилегающей к арене территории с учетом предстоящих мировых спортивных событий», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Кроме того, на встрече были представлены планы по благоустройству общественного пространства у стадиона.

Немного ранее министр спорта России побывал на игре казанского УНИКСа против французского «Монако».