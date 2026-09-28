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Политика 28 сентября 2026 18:16

Минниханов встретился с избранными депутатами Госдумы от Татарстана

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Минниханов встретился с избранными депутатами Госдумы от Татарстана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с избранными депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва от региона. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

От Татарстана в нижнюю палату российского парламента избраны 13 депутатов от трех политических партий. Встреча прошла в Доме Правительства республики.

Рустам Минниханов в своей речи указал на важность совместной работы по повышению качества жизни татарстанцев и укреплению страны. В числе важнейших задач, стоящих перед парламентариями, он упомянул дальнейшую всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей, обеспечение реализации всех социальных обязательств, продвижение интересов РТ на федеральном уровне.

Раис Татарстана также призвал народных избранников постоянно взаимодействовать с избирателями, выполнять их наказы и оперативно решать возникающие проблемы.

Сходные акценты относительно различных аспектов взаимодействия с членами Федерального Собрания присутствовали и в оглашенном сегодня послании Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

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#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #Рустам Минниханов
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