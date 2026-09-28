Минниханов: Депутатам Госдумы от РТ важно работать слаженно в интересах жителей

От Татарстана в Госдуму девятого созыва избраны 13 депутатов от трех политических партий. Крайне важно команде Татарстана, вне зависимости от политических предпочтений, работать слаженно в интересах повышения качества жизни и благополучия населения, заявил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном Послании Государственному Совету РТ.

«Рассчитываю, что совместная работа народных избранников позволит и дальше отстаивать интересы республики, доносить позицию наших избирателей по актуальным вопросам, а также решать проблемы и запросы граждан, опираясь в том числе на поступившие в ходе кампании наказы и предложения», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стали главным общественно-политическим событием этого года. В голосовании приняли участие более 2,2 млн татарстанцев, уточнил он.

Раис РТ поблагодарил всех избирателей за активную гражданскую позицию.