Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился с главой Росстата Галкиным
Раис Татрстана Рустам Минниханов в Казани встретился с руководителем Федеральной службы государственной статистики Сергеем Галкиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили работу территориального органа — Татарстанстата, отметили, что его деятельность организована на высоком уровне, внедряются цифровые технологии, повышающие скорость и точность обработки информации.
Организовано эффективное взаимодействие с ведомствами, министерствами и муниципальными властями. Регион оказывает поддержку органам статистики, обеспечивая их оборудованием, бесплатным интернетом и поддерживая проведение масштабных мероприятий, подобных переписи населения.
Как подчеркнул Рустам Минниханов, в республике уделяется большое внимание качеству сбора и анализа данных, так как статистика является важным инструментом управления развитием страны и ее субъектов.
Сергей Галкин прибыл с визитом в Казань для участия в XVI встрече руководителей национальных статистических служб стран БРИКС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»