Минниханов встретился с главой Росстата Галкиным

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татрстана Рустам Минниханов в Казани встретился с руководителем Федеральной службы государственной статистики Сергеем Галкиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили работу территориального органа — Татарстанстата, отметили, что его деятельность организована на высоком уровне, внедряются цифровые технологии, повышающие скорость и точность обработки информации.

Организовано эффективное взаимодействие с ведомствами, министерствами и муниципальными властями. Регион оказывает поддержку органам статистики, обеспечивая их оборудованием, бесплатным интернетом и поддерживая проведение масштабных мероприятий, подобных переписи населения.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, в республике уделяется большое внимание качеству сбора и анализа данных, так как статистика является важным инструментом управления развитием страны и ее субъектов.

Сергей Галкин прибыл с визитом в Казань для участия в XVI встрече руководителей национальных статистических служб стран БРИКС.