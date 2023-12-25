Минниханов встретился с Героем России Сафиуллиным

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с гвардии капитаном Айнуром Сафиуллиным, недавно ставшим Героем России. Фрагмент видеозаписи и фотографии беседы опубликовала пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Искренне поздравляем, <…> джигит», — заметил, в частности, Рустам Минниханов и поинтересовался у военного планами на Новый год.

Одним из участников встречи стал руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Как сообщал ранее «Татар-информ», Айнур Сафиуллин участвовал во взятии населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Вместе с подчиненными он более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.

После присвоения военнослужащему звания Героя РФ Раис РТ направил ему поздравительную телеграмму.