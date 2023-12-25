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Минниханов встретился с Героем России Сафиуллиным
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с гвардии капитаном Айнуром Сафиуллиным, недавно ставшим Героем России. Фрагмент видеозаписи и фотографии беседы опубликовала пресс-служба руководителя республики.
«Искренне поздравляем, <…> джигит», — заметил, в частности, Рустам Минниханов и поинтересовался у военного планами на Новый год.
Одним из участников встречи стал руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.
Как сообщал ранее «Татар-информ», Айнур Сафиуллин участвовал во взятии населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Вместе с подчиненными он более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.
После присвоения военнослужащему звания Героя РФ Раис РТ направил ему поздравительную телеграмму.
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