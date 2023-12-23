Минниханов поздравил гвардии капитана Айнура Сафиуллина с присвоением звания Героя России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил гвардии капитана Айнура Сафиуллина с присвоением звания Героя Российской Федерации.

«Вы избрали делом жизни непростую, но очень благородную и важную профессию. И присвоенное вам высокое звание Героя России является ярким свидетельством того, что вы являетесь настоящим защитником Отечества, доблестным воином, преданным своему призванию и служебному долгу, нерушимому боевому братству и родной стране», — говорится в телеграмме.

Руководитель РТ подчеркнул, что гордится достойным сыном татарского народа. Отдельно он передал благодарность родителям героя.

В заключение он пожелал Айнуру Сафиуллину крепкого здоровья, силы духа и новых свершений во славу родной страны.

О награждении военнослужащего из Татарстана, напомним, стало известно 19 декабря. Как стало известно «Татар-информу», Айнур Сафиуллин участвовал в освобождении населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Он со своими бойцами более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.