Минниханов встретился с эмиром Катара и поздравил его с Национальным днем страны

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе однодневного визита в Катар встретился с правителем этого ближневосточного государства — эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом ат-Тани. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поздравил монарха и жителей страны в его лице с Национальным днем Катара.

«Отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — заметил Рустам Минниханов.

Президент РТ также обратил внимание, что Россия придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках работы Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов посетил фестиваль катарской культуры «Дарб ас-Саи», а также провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом ат-Тани.

Национальный день Катара — это ежегодный праздник, отмечающий объединение страны и обретение ею независимости. Праздничный день был установлен декретом главы государства и его наследника в 2007 году.