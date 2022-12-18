Минниханов прибыл в Катар в качестве почетного гостя на государственном празднике

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня, 18 декабря, отмечается национальный день Катара. На празднование этого события в качестве почетного гостя приглашен Президент Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минниханов – он прибыл в Катар с однодневным визитом. В международном аэропорту Минниханова встретили государственный министр Шейх Фахад бин Файсал Аль Тани и посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.

По приглашению катарской стороны Президент Татарстана посетил фестиваль катарской культуры «Дарб ас – Саи», а также провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани.

Во время беседы он обсудил с коллегами сотрудничество в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». В частности, Минниханов отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов – это одно из важных направлений работы группы, сообщает пресс-служба Президента РТ. По мнению руководителя республики, Катар, как постоянный член организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока.

Напомним, Национальный день Катара — это ежегодный праздник, отмечающий объединение и обретение независимости Катаром. Праздничный день был установлен декретом главы государства Эмира Катара и его наследника в 2007 году.