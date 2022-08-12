Минниханов встретился с двумя татарстанцами, получившими звание Героя России

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с двумя вернувшимися из зоны СВО татарстанцами — Раилем Габдрахмановым и Иваном Додосовым, которым было присвоено звание Героя России.

«Спасибо, офицеры, за Вашу искреннюю верность Родине! Спасибо родителям, которые воспитали достойных защитников своего Отечества!» — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

10 августа в Национальном центре управления обороной глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Вечером того же дня в Казань прибыли Иван Додосов и Раиль Габдрахманов. О том, как встречали Героев России в столице республике, читайте в материале «Татар-информа».