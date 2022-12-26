Минниханов встретился с детьми – участниками акции «Елка желаний»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском IТ-парке им.Б.Рамеева встретился с детьми в рамках новогодней акции «Елка желаний». Трехлетий Тимур в своей открытке загадал желание встретиться с Президентом республики, а 12-летний Руслан, увлекающийся программированием, мечтал побывать в передовом IТ пространстве Татарстана.

Минниханов побеседовал с ребятами, поздравил их наступающим Новым годом и вручил подарки, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Перед началом встречи для Руслана также провели экскурсию по новому IТ-парку, в частности, продемонстрировали возможности киберарены.

Напомним, на этой неделе Минниханов принял участие во всероссийской акции «Елка Желаний» в Москве – он пообещал исполнить желания трех ребят.

Акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она уже в четвертый раз дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.