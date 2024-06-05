Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с активом русского национально-культурного объединения РТ в музее имени Боратынского. Мероприятие приурочено к 225-летнему юбилею Александра Пушкина, который будет отмечаться завтра.

«Есть повод сегодня встретиться, обсудить, как идут наши дела. Дело Александра Пушкина живет. У вас большие планы по мероприятиям. Мы даже на выставке успели попробовать сушки и хлеб. Мы с Сафаровым чуть всё не съели, — пошутил Минниханов и продолжил. — Команда русского национально-культурного общества активно работает. Считаю, что это наше очень большое богатство. Мы в республике живём в мире и согласии со всеми религиями и конфессиями».

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Он рассказал собравшимся о своем вчерашнем визите в Ульяновск, где принял участие в открытии крупнейшей мечети города и встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Далее слово взяли представители русского общества. Они рассказывали о своей работе по развитию культуры по разным направлениям – кулинария, кинематограф, образование и даже народные игры.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Мы придерживаемся принципа, что социально-экономическое развитие не может быть без национального мира и согласия. Очень рады, что ваши поручения на наших ежегодных встречах очень с душой исполняются. Надеемся и на поддержку новых проектов», — обратилась к Минниханову руководитель русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

По ее словам, Татарстан является примером для многих регионов России в части систематизации материала, касающегося русского народа.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Минниханов выслушал все просьбы представителей объединения и дал соответствующие поручения по всем пунктам профильным министерствам и ведомствам.

«Мы каждую нашу встречу фиксируем, берём на контроль протокольные поручения. Вы многое делаете для сохранения и развития русской культуры в Татарстане, мы обязательно поддержим все ваши просьбы, очень важно, чтобы наша дружелюбная и позитивная среда сохранялась», — сказал в заключение встречи Раис Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»