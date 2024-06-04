Фото: © Пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Москве Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. На встрече также присутствовал Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил патриарха за внимание к Татарстану. Он отметил, что в республике совместными усилиями православных и мусульман делается все, чтобы сохранить мир и согласие.

Патриарх отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в Татарстан. Он также высоко оценил ту работу, которая ведется руководством республики по сохранению межнационального мира и согласия.