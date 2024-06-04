Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
Сегодня в Москве Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. На встрече также присутствовал Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Минниханов поблагодарил патриарха за внимание к Татарстану. Он отметил, что в республике совместными усилиями православных и мусульман делается все, чтобы сохранить мир и согласие.
Патриарх отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в Татарстан. Он также высоко оценил ту работу, которая ведется руководством республики по сохранению межнационального мира и согласия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»