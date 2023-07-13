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Минниханов вспомнил, как работал в райпо в районах Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился воспоминаниями о работе в районных потребительских обществах. Об этом он рассказал подписчикам своего телеграм-канала.
Он напомнил, что несколько дней назад в Казани был открыт памятник автолавке, посвященный 155-летию со дня образования первых потребительских обществ в Татарстане.
«Часть моей жизни связана с районным потребительским обществом, я работал в райпо в Сабинском, Арском районе. Всегда тепло вспоминаю эти годы. Всех причастных с праздником!» — говорится в сообщении.
В заключение руководитель Татарстана на татарском языке поблагодарил потребкооперативы за важную и нужную работу (Мөһим һәм кирәкле эшегез өчен рәхмәт!).
Деятельность Рустама Минниханова была связана с райпо в 1983–1990 годах. Так, с 1983 по 1985 годы он был заместителем председателя правления районного потребительского общества Сабинского района, а в 1985–1990 годах — председателем правления районного потребительского общества Арского района.
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