Раис РТ – министру экономики Омана: У нас хорошие возможности для развития сотрудничества

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан и Оман имеют хорошие возможности для развития сотрудничества. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече вице-премьера России Марата Хуснуллина с министром экономики султаната Саидом бен Мухаммедом Аль-Сакри.

«Встреча состоялась на площадке МВЦ „Казань Экспо“ в рамках Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: KazanForum“. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, расширения контактов в экономической, научной, культурной отраслях», — передает пресс-служба руководителя республики.

Хуснуллин отметил, что Россия дорожит хорошими отношениями с Оманом, которые носят многолетний и стратегический характер. Он назвал султанат одним из важных экономических партнеров нашей страны: по итогам 2023 года объем взаимной торговли увеличился на 60% и превысил 400 млн долларов США. Большие перспективы сотрудничества есть в сфере туризма, энергетики, строительства, логистики — в частности, это проект транспортного коридора «Север — Юг».

Министр экономики Омана подтвердил, что товарооборот двух стран сильно вырос, но есть возможность значительно увеличить эти показатели. Он также отметил, что рад встретиться с Раисом Татарстана и обсудить возможности экономического сотрудничества в самых разных сферах.

Минниханов поблагодарил гостя за участие в 15-м Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и коротко рассказал о потенциале РТ: основа экономики региона — нефть, нефтепереработка и нефтехимия; производятся автомобили, самолеты и вертолеты, суда, газоперекачивающие и компрессорные станции, каучуки, полиэтилен, полимеры, электронное оборудование.

«Татарстан придает большое значение развитию связей с Султанатом Оман, направленных на укрепление российско-оманских отношений. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений между Россией и Оманом», — подчеркнул Раис РТ.

По его словам, республика на сегодня заинтересована в сотрудничестве по таким направлениям, как индустрия «Халяль», исламские финансы.

«У нас хорошие возможности для развития сотрудничества», — резюмировал руководитель РТ.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Фото: rais.tatarstan.ru