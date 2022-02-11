Минниханов вручил Токаеву орден «Дуслык» и поблагодарил за поддержку татар в Казахстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов, поддержку татар, живущих в Казахстане, товарооборот республик и другие вопросы. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Высоко ценим ваше внимание и возможность развития сотрудничества с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений», — отметил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что Казахстан является стратегическим партнером Татарстана: реализуется множество соглашений, товарооборот уже второй год подряд составляет 630 млн долларов. «Тем не менее наш потенциал гораздо выше», — подчеркнул руководитель РТ.

Минниханов напомнил, что в Казахстане проживают свыше 200 тыс. татар, и поблагодарил собеседника за поддержку соотечественников, которая позволяет им ощущать себя комфортно в республике. Он напомнил, что во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным Токаев заявил о возможности открытия филиалов вузов РФ в республике, и выразил заинтересованность в данном вопросе.

В ответ Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад возможности побывать в Татарстане и впервые посетить Казань. Он признался, что был впечатлен экскурсией по Благовещенскому собору и мечети Кул-Шариф.

«Вчера в Москве я провел почти 5-часовые переговоры с Владимиром Путиным. Мы говорили о том, что будем продолжать сотрудничество с Татарстаном. Владимир Владимирович отдельно отметил в своем выступлении, что Татарстан один из наиболее динамично развивающихся субъектов России», — заметил он.

Также перед участниками встречи выступили руководители КАМАЗа, Татнефти и профильные министры. Они рассказали о ходе реализации совместных проектов Татарстана и Казахстана.

В завершение мероприятия Рустам Минниханов вручил гостю орден «Дуслык».

Токаев прибыл с рабочим визитом в Татарстан накануне, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Помимо встречи с Рустамом Миннихановым, он планирует ознакомиться с промышленным потенциалом республики.

