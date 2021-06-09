Минниханов вручил премию Примакова научруку Института востоковедения РАН

Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» — Президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с послами стран Организации исламского сотрудничества торжественно вручил научному руководителю Института востоковедения РАН — выдающемуся востоковеду Виталию Наумкину Международную премию имени Е. М. Примакова.

Ученый награжден за написание книги «Несостоявшееся партнерство. Советская дипломатия в Саудовской Аравии между мировыми войнами». Монография посвящена отношениям Советского Союза и Саудовской Аравии в 1920–1930-х годах. Это первое российское исследование подобного уровня.

Востоковед рассказывает о малоизвестных фактах из жизни важнейших действующих лиц того времени и описывает события, происходившие в тот период не только в Аравии, но и в других местах — в Средней Азии, Турции и Иране, а также на Южном Кавказе.

Ценность работы заключается в том, что она не только описывает «аравийские проблемы», но и фактически представляет собой энциклопедию, описывающую отношения раннесоветской Москвы и стран Востока.

Международная премия имени Е. М. Примакова учреждена в память о выдающемся российском государственном деятелей Евгении Примакове (1929–2015). Она является данью памяти одному из основателей Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Фото: tatarstan.ru.