Минниханов вручил премию им.Туполева ректору Санкт-Петербургского политеха

В Казанском Кремле наградили обладателя Международной премии имени А.Н.Туполева. Награду ректору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрею Рудскому вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как напомнили в пресс-службе руководителя РТ, Рудской удостоился награды за исследования и разработки в области широкого класса конструкционных материалов, включающих металл-углеродные композиционные материалы, интерметаллидные и композиционные порошковые материалы для аддитивных и гибридных технологий.

Премия присуждается ученым за изобретения и открытия в области инженерных наук. Первая церемония состоялась в 2014 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Международной премии им.А.Н.Туполева в 2023 году.