Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов вручил премию им.Туполева ректору Санкт-Петербургского политеха
В Казанском Кремле наградили обладателя Международной премии имени А.Н.Туполева. Награду ректору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрею Рудскому вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Как напомнили в пресс-службе руководителя РТ, Рудской удостоился награды за исследования и разработки в области широкого класса конструкционных материалов, включающих металл-углеродные композиционные материалы, интерметаллидные и композиционные порошковые материалы для аддитивных и гибридных технологий.
Премия присуждается ученым за изобретения и открытия в области инженерных наук. Первая церемония состоялась в 2014 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Международной премии им.А.Н.Туполева в 2023 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»