Минниханов присудил премию им. Туполева ректору политеха из Санкт-Петербурга

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении международной премии им.А.Н. Туполева за 2023 год. Документ появился на сайте руководителя РТ.

Обладателем премии стал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской. Премия присуждена «за выдающийся вклад в области инженерных наук».

Ранее Раис Татарстана подписал указ о присуждении госпремии им. Махмутова в 2023 году.