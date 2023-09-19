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Минниханов присудил премию им. Туполева ректору политеха из Санкт-Петербурга
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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении международной премии им.А.Н. Туполева за 2023 год. Документ появился на сайте руководителя РТ.
Обладателем премии стал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской. Премия присуждена «за выдающийся вклад в области инженерных наук».
Ранее Раис Татарстана подписал указ о присуждении госпремии им. Махмутова в 2023 году.
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