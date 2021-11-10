Минниханов вручил премию имени Туполева российскому конструктору Евгению Марчукову

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил генеральному конструктору — директору Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки — филиала ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгению Марчукову Международную премию имени А. Н. Туполева.

Как отмечает пресс-служба Президента РТ, церемония вручения премии состоялась в Доме Правительства республики. Премия была присуждена «за выдающийся вклад в области инженерных наук», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Евгений Марчуков родился в 1956 году в Москве. Доктор технических наук, профессор Московского авиационного института. С 1979 года работает в ОКБ имени А. Люльки, с 2010-го — возглавляет его.

Специалист в области разработки, испытаний и эксплуатации авиационных двигателей для истребителей и стационарных газотурбинных двигателей. Руководитель работ по созданию двигателей АЛ-41Ф-1 и АЛ-41Ф-1С, использующихся на истребителях Су-57 (ПАК ФА) и Су-35С. Директор программы создания двигателя второго этапа для ПАК ФА (так называемое «Изделие 30», как следует из открытых источников).

Международная премия имени основоположника отечественного цельнометаллического самолетостроения, генерального конструктора, академика Академии наук СССР Андрея Николаевича Туполева традиционно присуждается ко дню рождения конструктора, 10 ноября, и вручается Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она была учреждена в 2014 году руководителем республики.

Награждение премией производится один раз в два года в целях поощрения российских или иностранных ученых за выдающийся вклад в области инженерных наук и увековечивания памяти выдающегося советского авиаконструктора Андрея Туполева. В Казани многое связано с его именем: его носят три авиационных предприятия и Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ).