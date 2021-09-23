Минниханов присудил премию им. Туполева российскому конструктору Евгению Марчукову

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении международной премии им. Туполева российскому ученому, генеральному конструктору — директору ОКБ им. А. Люльки Евгению Марчукову.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что ученый отмечен «за выдающийся вклад в области инженерных наук».

Опытно-конструкторское бюро им. А. Люльки — филиал ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».