Минниханов вручил орден «Дуслык» ветерану Алексею Комлеву к его 100-летнему юбилею
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» ветерану Великой Отечественной войны Алексею Комлеву, которому 2 февраля этого года исполнилось 100 лет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Сто лет в строю! Рустам Минниханов вручил орден „Дуслык“ к 100-летнему юбилею ветерану Великой Отечественной войны Алексею Николаевичу Комлеву!» – написала Галимова в своем Телеграм-канале.
Видео: t.me/galimovatatarstan.