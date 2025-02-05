«Я – счастливый человек»: ветеран Алексей Комлев – о войне, ремонте Т-34 и Дне Победы

Участнику Великой Отечественной войны из Татарстана Комлеву Алексею Николаевичу 2 февраля 2025 года исполнилось 99 лет. Перед днем рождения в Казанском Кремле юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» ему вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Татар-информ» публикует историю ветерана.





Алексею Николаевичу Комлеву вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов»

Фото: rais.tatarstan.ru

Родился в селе кустарей, учился в ремесленном училище, в 1943 году призван на фронт

Почетный житель Казани Комлев Алексей Николаевич родился в 1926 году в селе Тумботино Павловского района Горьковской области в многодетной семье. На портале «История от первого лица» опубликованы короткие видео с интервью, где ветеран Великой Отечественной войны рассказывает о разных периодах своей жизни, начиная с самого рождения.

«Уже было четверо детей, я в семье был старший. <…> Кстати говоря, город Павлово значится как город кустарей. Там изготавливали ножницы, бритвы, замочки, замки и прочее-прочее. Он и сейчас славится изготовлением этой продукции», – вспоминает Комлев.

Алексей Николаевич хорошо помнит начало войны. Тогда ему было 15 лет.

«Мы, сельские ребятишки, уже утром вышли на улицу. Я хорошо помню: день был солнечный, теплый, это было 22 июня. Недалеко был столб, на котором был установлен репродуктор. Из него мы впервые узнали о том, что на СССР напала фашистская Германия. Выступал, по-моему, Молотов. Мы сразу разбежались по домам и оповестили своих родителей», – говорит он.

Отца Алексея Николаевича призвали на фронт примерно через месяц. Война мобилизовала всю страну.

«Наши лозунги были: ‘’Родина или смерть’’, ‘’Всё для фронта! Всё для Победы!’’», – отмечает ветеран.

В его родном селе до войны был завод медико-санитарных изделий, при котором создали ремесленное училище, в котором учился Комлев. После училища он работал в 1942-1943 годах. В ноябре 43-го вручили повестку о призыве в Красную Армию.

«Я курсант первого учебного танкового батальона в городе Богородске Нижегородской области. Год учился, учили меня ремонту Т-34. Наш легендарный танк, который я знаю отлично», – уточнил Алексей Николаевич «Татар-информу».

Алексею Николаевичу (второй справа) 2 февраля 2025 года исполнилось 99 лет Фото: © «Татар-информ»

«Эвакуировали после боев неисправные танки, обгорелые, подбитые»

В Богородске был создан танкоремонтный завод, на который Алексея Комлева зачислили курсантом. Там он занимался восстановлением неисправных, подбитых и обгоревших танков.

«Помню, мы в комбинезонах, чумазые, грязные, после ночной практики идем по городу Богородску и поем песню: ‘’Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!’’ Люди на тротуаре, на дорогах, все останавливаются, текут слезы. Мне повезло: я – счастливый человек. Даже в 44-м году (а город Богородск – это 80 километров от Тумботино) ко мне мать, отец приезжали. Гостинцы, яички несут, лепешку какую-то, табачок. А табачком я угощал. Я в жизни не курил, некурящий человек», – говорит Комлев.

1944 год, ноябрь.

«Нас, окончивших курсы, направляют на фронт. Нас обмундировали: новая шинель, шапка, ремень, выдали котелок, флягу, сухой паек, погрузили в железнодорожные эшелоны и – на фронт», – делится воспоминаниями Алексей Николаевич.

Алексей Николаевич участовал в освобождении Шауляя.

«Помню, мы прибываем в город Шауляй, только что освобожденный нашими войсками. Кругом следы пожарищ, следы брошенной техники. И меня в Шауляе направляют в воинскую часть 78017. Это подвижный танкоремонтный батальон», – рассказывает Комлев.

Часть дислоцировалась в лесистой местности под шатрами.

«Мы эвакуировали после боев неисправные танки, обгорелые, подбитые. Что можно восстановить, мы под этим шатром восстанавливали. Это большое было дело. Часть эта воинская, она была подвижная, мы меняли двигатели, коробки передач, трансмиссионные агрегаты, не просто гусеница оборвалась – натянули. Мы выполняли более сложные работы. Танки шли на комплектование и отправлялись на фронт. За неделю танк после ремонта выходил», – поясняет Комлев.

По словам ветерана, он тогда «в атаку не ходил, слова «за Родину, за Сталина!» не восклицал», его солдатский труд был скромным, малозаметным, но крайне необходимым.

Ветеран внимательно следит за политическими событиями, происходящими сейчас в нашей стране Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Преклоняюсь перед ветеранами старшего поколения»

День Победы Алексей Николаевич встретил в Прибалтике.

«Радости было, безусловно, много. Офицеры отмечали День Победы по-своему, мы, солдаты, по-своему, но было радости очень много. Конец войны. Мы – фронтовики молодые. Я преклоняюсь перед ветеранами старшего поколения. Это они на своих плечах вынесли всю тяжесть войны. Ведь 41-й год, 42-й, 43-й год – это и битвы под Москвой, и Сталинградская битва, и битва на Курской дуге. Мы – ветераны младшего поколения, мы живы, мы счастливы, мы радуемся. А ветераны, которые с первых дней были на войне, их нет», – констатирует Комлев.

Он в составе воинской части находился в Прибалтике два месяца после войны, а потом приказом был отправлен на войну с Японией, на Дальний Восток. В июле солдат погрузили в эшелоны.

«Пока мы ехали на восток, война практически с Японией закончилась. Она длилась всего один месяц. 8 августа война началась, а 9 сентября мы разгромили хваленую миллионную Квантунскую армию. Наша часть после войны получает место назначения Южный Сахалин», – рассказывает Комлев.

По его воспоминаниям, из Биробиджана бойцов доставили во Владивосток и на большом океанском пароходе отправили на Южный Сахалин, в город Долинск.

«И наша часть, вот эта 78017-я воинская часть, реорганизуется в 119-й подвижный бронетанковый ремонтный завод. Я служил шесть лет срочной службы. Прошел все воинские звания от младшего сержанта до старшины», – продолжает рассказ Комлев.

После приказа об увольнении в 1949 году Комлеву предложили остаться на сверхсрочную службу.

«Командир говорит: ‘’Оставайся на сверхсрочную службу, кадров нет. Ты прошел суровую школу военной службы’’», – уточнил Комлев «Татар-информу».

А еще Алексею Николаевичу довелось в группе советских войск служить 7 лет в Германии…

Ветеран Великой Отечественной войны также хорошо помнит, как в 1953 году весной умер Сталин.

«Нас пригласили в только что отстроенный клуб. У нас, прямо скажу, были слезы на глазах. Печально было. Похороны Сталина отмечались. Мне предоставляется впервые с Южного Сахалина отпуск, это через десять лет. Я уже приезжаю через десять лет на свою родину, в свою семью и снова возвращаюсь на Сахалин», – говорит Комлев.

Сейчас Алексей Николаевич – вдовец, с любимой супругой прожил 58 лет, имеет дочь и сына, внуков, правнучку Фото: © «Татар-информ»

«Желаю молодому поколению помнить о войне, это священная наша Победа»

Осенью 1953 года Алексей Николаевич в звании лейтенанта был направлен в Казань на центральные бронетанковые курсы. После курсов ему предложили остаться в капитанской должности. Он согласился, это было судьбоносное решение. Более 20 лет Комлев преподавал студентам Казанского высшего командного танкового училища строевую подготовку и основы безопасности жизнедеятельности.

«Я приехал в Татарстан с Сахалина с молодой женой в 1953 году на центральные бронетанковые курсы. Я – ветеран нашего училища, это училище закончили мои сын и внук, мы – танкисты. Я всю дорогу служил в бронетанковых войсках и горжусь своей специальностью», – отметил Комлев в беседе с обозревателем «Татар-информа».

Сейчас Алексей Николаевич – вдовец, с любимой супругой прожил 58 лет, имеет дочь и сына, внуков, правнучку. Его сын – кадровый офицер, живет в Нижегородской области. Внук также окончил Казанское танковое высшее военное училище, служит в полиции.

«Желаю молодому поколению помнить о войне, это священная наша Победа. Этот год – исторический», – сказал Алексей Николаевич.

Ветеран внимательно следит за политическими событиями, происходящими сейчас в нашей стране.

«Смотрю по телевизору и всегда оцениваю подвиг, геройство, мужество наших солдат на спецоперации. Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами обязательно», – заключил Алексей Комлев.

Алексей Николаевич – очень открытый, дружелюбный и общительный человек. Старается вести активный образ жизни, увлекается рыбалкой, любит собирать грибы. Летом выезжает на родину в Нижегородскую область.

Ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», юбилейными наградами.