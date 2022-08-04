Минниханов вручил муфтию Крыма и Севастополя орден «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в рабочим визитом в Крыму, встретился в главой Духовного управления мусульман РК и Севастополя Эмирали Аблаевым. Руководитель РТ поздравил собеседника с юбилеем и вручил ему орден «Дуслык» за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия.

Фото: Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя

«Кроме этого, Рустам Минниханов посетил строительную площадку Соборной мечети в Симферополе, где ознакомился с ходом строительства главного культового сооружения», — говорится в сообщении ДУМ полуострова.

Напомним, что этой осенью на экраны выйдет фильм, посвященный Эмирали Аблаеву, «Муфтий. С молитвой на устах». Участие в съемках документальной ленты принял и Президент Татарстана. Говоря о главе ДУМ Крыма и Севастополя, он подчеркнул, что Аблаев «много работает не только в масштабах Крыма, но и в масштабах российского ислама».