Миротворец и человек слова: на экраны выйдет фильм о муфтии Крыма Хаджи Эмирали Аблаеве

Этой осенью в России состоится премьера фильма «Муфтий. С молитвой на устах». Документально-художественная лента посвящена деятельности Духовного управления мусульман Крыма и его председателя Хаджи Эмирали Аблаева.

Отец и лидер крымских мусульман, человек, голос которого слышен на российском уровне, но который никогда не откажет в помощи и всегда держит свое слово. Миротворец, пишущий историю, — так отзываются о главном герое фильма религиозные и политические деятели из разных регионов России.

Своим мнением о Хаджи Эмирали Аблаеве поделился и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что лидер мусульман республики — это человек, который «много работает не только в масштабах Крыма, но и в масштабах российского ислама».

«Муфтий. С молитвой на устах» расскажет зрителям, какой путь прошел духовный лидер мусульман полуострова, как за 23 года его работы преобразился Крым и на каком этапе сейчас находится строительство Большой Соборной мечети.