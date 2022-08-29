Минниханов передал в районы Татарстана десятки автомобилей «Лада» и Ford

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от десятков новых машин муниципалитетам Татарстана, победившим в ежегодном республиканском смотре-конкурсе муниципальных образований. Вручение авто, приуроченное к приближающемуся Дню республики, прошло в выставочном центре Kazan Expo.

В этом году в конкурсе приняли участие все муниципальные районы и два городских округа. Победителям конкурса – муниципальным образованиям вручаются легковые автомобили марки «Лада Гранта», муниципальным учреждениям городских округов – автобусы марки «Форд Транзит» и дипломы Совета муниципальных образований РТ.

«Каждый год мы дважды выделяем новую технику, чтобы повышать качество работы поселений. Мы эту линию продолжаем. Благодаря слаженной работе поселенческого, районного, городского и республиканского уровней мы достигаем хорошего качества жизни наших граждан. Времена непростые, нам нужно быть крепкими и сильными. И мы на это способны благодаря нашей совместной работе», — сказал Минниханов, приветствуя участников события. Затем Президент РТ вручил представителям районов символический ключ от новых автомобилей.

Интересно, что перед началом церемонии Минниханову преподнесли каравай, сделанный из первого в этом году урожая хлеба республики. Уборочную кампанию уже завершили Нурлатский и Атнинский районы, рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«В целом на сегодняшний день собрали 79% от общих планов, больше миллиона гектаров убрали. Сейчас уже два района полностью завершили уборку, этот показатель ежедневно будет расти. Также на полях идет посев озимых, кормозаготовка и обработка почвы. Работы еще много», — рассказал Зяббаров.

Минниханов поздравил Атнинский и Нурлатский районы с хорошим урожаем и выразил надежду, что вскоре уборочные работы завершат и другие районы республики.