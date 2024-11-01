Минниханов вручил Муслимову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил доктора геолого-минералогических наук, академика из Татарстана Рената Муслимова с 90-летием и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, награду Муслимову присвоили за особый вклад в развитие нефтяной промышленности республики, многолетний труд, научную и общественную деятельность.

Муслимов родился в 1934 году, окончил геологический факультет КГУ. После обучения работал в конторе бурения объединения «Куйбышевнефть», в НГДУ «Лениногорскнефть». В феврале 1966 г. переведен на работу главным геологом – заместителем генерального директора объединения «Татнефть», где проработал до октября 1997 г. С 1994 г. работал по совместительству профессором кафедры геологии нефти и газа КГУ.

Он является автором более 670 научных трудов, 200 изобретений, 30 монографий, обладатель 25 патентов на изобретения. Основные направления научной работы: поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений, гидравлика и гидромеханика добычи нефти, интенсификация нефтедобычи, применение современных методов повышения нефтеотдачи пластов, освоение месторождений природных битумов.

Как сообщает Академия наук РТ, труды Муслимова посвящены закономерностям размещения залежей нефти и газа и методике разведки месторождений. Также он внес большой творческий вклад в обоснование новых высокоэффективных систем разработки нефтяных месторождений, создал новую классификацию современных методов воздействия на пласт и обосновал геолого-физические критерии их применения.

Под его руководством и при непосредственном участии открыты десятки новых нефтяных месторождений в республике Татарстана. Он также инициировал бурение сети параметрических сверхглубоких скважин, чтобы в дальнейшем изучить роль кристаллического фундамента.