Академику АН РТ Ренату Муслимову объявили благодарность

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Члену Академии наук РТ, Заслуженному геологу РФ и РТ, лауреату Госпремий СССР и РТ Ренату Муслимову объявили благодарность за выдающийся вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Татарстана и России и их минерально-сырьевого потенциала, за огромную роль в создании отраслевой науки, уникальной школы геологов и разработчиков нефтегазовых месторождений.

Соответствующий документ был подписан президентом Академии наук РТ Рифкатом Миннихановым.

Муслимов родился в 1934 году, окончил геологический факультет КГУ. После обучения работал в конторе бурения объединения «Куйбышевнефть», в НГДУ «Лениногорскнефть». В феврале 1966 г. переведен на работу главным геологом – заместителем генерального директора объединения «Татнефть», где проработал до октября 1997 г. С 1994 г. работал по совместительству профессором кафедры геологии нефти и газа КГУ.

В 1974 г. в Уфе защитил кандидатскую, в 1993 г. во ВНИГРИ (г. Санкт-Петербург) – докторскую диссертации. Автор более 670 научных трудов, 200 изобретений, 30 монографий, обладатель 25 патентов на изобретения. Основные направления научной работы: поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений, гидравлика и гидромеханика добычи нефти, интенсификация нефтедобычи, применение современных методов повышения нефтеотдачи пластов, освоение месторождений природных битумов.

Как сообщает Академия наук РТ, Муслимов - один из ведущих ученых и производственников геологов-нефтяников, обогативших науку выдающимися научными трудами и уникальными экспериментами по проблемам поисков, разведки и разработки месторождений нефти.

Его труды посвящены закономерностям размещения залежей нефти и газа и таким важнейшим проблемам разведочных работ, как научное обоснование направлений поисков скоплений углеводородов и методика разведки месторождений, подготовки к разработке многопластовых платформенных месторождений нефти, влияние особенностей геологического строения на проектирование, анализ и совершенствование разработки нефтяных месторождений. В его работах особое внимание уделено научному обоснованию и созданию новых методов контроля и регулирования процессов разработки нефтяных месторождений, применению новейших методов увеличения нефтеотдачи пластов, повышению эффективности эксплуатации залежей на поздней стадии разработки, совершенствованию процессов разработки.

Он внес большой творческий вклад в обоснование новых высокоэффективных систем разработки нефтяных месторождений. Им создана новая классификация современных методов воздействия на пласт и обоснованы геолого-физические критерии их применения, особое внимание уделено обоснованию и эффективности применения гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи.

Под его руководством и при непосредственном участии открыты десятки новых нефтяных месторождений на территории Татарстана, за что он награжден дипломом и нагрудным знаком “Первооткрыватель месторождения”. Им разработана методика разведки многопластового нефтяного месторождения и нетрадиционное направление поисков залежей углеводородов.

По инициативе ученого было начато бурение сети параметрических сверхглубоких скважин с целью изучения роли кристаллического фундамента.

С его участием создана комплексная высокоэффективная система разработки трудно извлекаемых запасов, удостоенная Государственной премии РТ, организованы независимые нефтяные компании, добывающие около 7 млн. т. нефти в год из мелких месторождений республики с трудноизвлекаемыми запасами.