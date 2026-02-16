Минниханов вручил государственные награды десяти жителям Набережных Челнов
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил государственные награды десяти жителям Набережных Челнов. Церемония состоялась на итоговой сессии Городского совета.
Медалью «За отвагу» награждены сержант, командир мотострелкового отделения воинской части Эдуард Старков и рядовой, стрелок помощника гранатометчика мотострелкового полка Марат Шипаев.
Орденом медали «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечена начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития и поддержки предпринимательства Исполкома Раиса Султанова.
Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены сотрудники КАМАЗа – наладчик Автомобильного завода Геннадий Комендюк и мастер участка Литейного завода Алексей Чулков.
Также челнинцам присвоены почетные звания: «Заслуженный артист Республики Татарстан» – артисту – концертному исполнителю Органного зала Эльмире Ахметовой.
Звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» получил главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера им. профессора Сигала Марат Мухамадеев.
Заслуженным работником пищевой промышленности Республики Татарстан стала финансовый директор компании «Челны-Хлеб» Фаниля Чунтонова.
Звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено директору кадетской школы №82 им. Героя Советского Союза И. Маннанова Эльмире Шариповой.
Заслуженным энергетиком Республики Татарстан стал начальник цеха «Набережночелнинская Теплоэлектроцентраль» Вячеслав Левин.