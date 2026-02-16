news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 09:19

Минниханов оценил символ всесоюзной трудовой эстафеты и оставил пожелания музею в Челнах

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов оценил символ всесоюзной трудовой эстафеты и оставил пожелания музею в Челнах

16 февраля в Набережных Челнах проходят мероприятия, посвященные 50-летию выпуска первого КАМАЗа и 400-летию города. По этому случаю в Автоград прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках юбилея проходят выставки спецтехники и торжественные мероприятия.

Гордость Историко‑краеведческого музея – эстафетный факел комсомольских строек, который прошел через 14 всесоюзных ударных строек и был принят Набережными Челнами как символ завершения великой всесоюзной трудовой эстафеты.

Рустам Минниханов с интересом выслушал рассказ об истории города и осмотрел переходящий факел, побывавший на ударных комсомольских стройках. Раис Татарстана оставил свои пожелания музею.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

по теме В Челны с рабочим визитом прибыл Рустам Минниханов
В Челны с рабочим визитом прибыл Рустам Минниханов
#рустам миннаханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026