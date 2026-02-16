Минниханов оценил символ всесоюзной трудовой эстафеты и оставил пожелания музею в Челнах

16 февраля в Набережных Челнах проходят мероприятия, посвященные 50-летию выпуска первого КАМАЗа и 400-летию города. По этому случаю в Автоград прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках юбилея проходят выставки спецтехники и торжественные мероприятия.

Гордость Историко‑краеведческого музея – эстафетный факел комсомольских строек, который прошел через 14 всесоюзных ударных строек и был принят Набережными Челнами как символ завершения великой всесоюзной трудовой эстафеты.

Рустам Минниханов с интересом выслушал рассказ об истории города и осмотрел переходящий факел, побывавший на ударных комсомольских стройках. Раис Татарстана оставил свои пожелания музею.