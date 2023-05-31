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Минниханов вручил главе Росгвардии Золотову медаль 100-летия ТАССР
Медаль в честь 100-летия ТАССР вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов главе Росгвардии Виктору Золотову. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
Как отмечает пресс-служба руководителя республики, медаль вручена за заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка.
Раис Татарстана и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии России также обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению правопорядка и безопасности в республике.
Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня Рустам Минниханов и Виктор Золотов открыли в Казани новое здание Росгвардии.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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