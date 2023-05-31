Минниханов вручил главе Росгвардии Золотову медаль 100-летия ТАССР

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Медаль в честь 100-летия ТАССР вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов главе Росгвардии Виктору Золотову. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Как отмечает пресс-служба руководителя республики, медаль вручена за заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка.

Раис Татарстана и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии России также обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению правопорядка и безопасности в республике.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня Рустам Минниханов и Виктор Золотов открыли в Казани новое здание Росгвардии.

Видео: пресс-служба Раиса РТ