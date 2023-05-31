Рустам Минниханов и генерал армии Виктор Золотов открыли новое здание Росгвардии

Сегодня директор Росгвардии Виктор Золотов вручил символический ключ от административного здания начальнику Управления Росгвардии по РТ Рустему Гумерову.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В пятиэтажном комплексе для подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ созданы все условия для предоставления услуг населению. В свою очередь для сотрудников Росгвардии на цокольном этаже комплекса оборудованы спортивный зал и стрелковый тир.

«Благодаря конструктивному взаимодействию с Правительством Татарстана, в республике успешно развивается инфраструктура войск правопорядка. Спасибо Раису республики Рустаму Минниханову и его команде за помощь в решении вопросов материально-технического обеспечения территориального управления ведомства», — отметил директор Росгвардии.

Раис РТ Рустам Минниханов и директор Росгвардии Виктор Золотов осмотрели дежурную часть, учебный класс, комнату хранения оружия подразделения вневедомственной охраны, зал приёма граждан для оказания услуг населению по лицензионно-разрешительной работе и помещения для проведения инструктажей нарядов, а также рабочие кабинеты личного состава.

Также они посетили оборудованный спортивный зал, стрелковый тир и другие объекты административного комплекса.

Кроме того, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и глава Республики Татарстан вручили специальные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся при выполнении боевых задач в СВО.