Минниханов вручил гендиректору ТНВ Аминову орден «Дуслык»

Фото: rais.tatarstan.ru

В Казанском Кремле прошла церемония вручения госнаград РФ и РТ, приуроченная ко Дню республики, на котором Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» генеральному директору ТНВ, председателю Союза журналистов республики Ильшату Аминову.

Аминов отмечен за «значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность», напомнили в телерадиокомпании «Новый век». Соответствующий указ Раис Татарстана подписал в конце июля.