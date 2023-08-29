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Общество 29 августа 2023 12:44

Минниханов вручил гендиректору ТНВ Аминову орден «Дуслык»

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Минниханов вручил гендиректору ТНВ Аминову орден «Дуслык»
Фото: rais.tatarstan.ru

В Казанском Кремле прошла церемония вручения госнаград РФ и РТ, приуроченная ко Дню республики, на котором Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» генеральному директору ТНВ, председателю Союза журналистов республики Ильшату Аминову.

Аминов отмечен за «значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность», напомнили в телерадиокомпании «Новый век». Соответствующий указ Раис Татарстана подписал в конце июля.

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