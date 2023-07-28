Ильшат Аминов удостоен ордена «Дуслык»

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Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов награжден орденом «Дуслык».

Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

В тесте указа говорится, что Аминов отмечен «за значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность».

Накануне Ильшат Аминов отметил шестидесятилетие. С юбилеем его поздравил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, о чем сообщал «Татар-информ».