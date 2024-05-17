Аксаков назвал новые регионы, которые хотят войти в эксперимент по исламскому банкингу

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, член экспертного совета по партнерскому финансированию Анатолий Аксаков рассказал, что Ингушетия и Чувашия хотят стать участниками эксперимента по исламскому банкингу. Заявление прозвучало на сессии по партнерскому финансированию в рамках KazanForum.

«Встает вопрос о расширении числа участников. Меня атакуют представители Ингушетии. Чечню включили в эксперимент, а их нет. Есть определенная ревность, всё-таки соседи. Думаю, вполне можно было бы рассмотреть вопрос о расширении числа участников», — сказал Аксаков.

Он добавил, что представляет в Госдуме Чувашию. Эта республика тоже заинтересована в том, чтобы войти в эксперимент.

Зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев на той же сессии рассказал, что участницей эксперимента также хочет стать Кабардино-Балкария.

Эксперимент по партнерским финансам стартовал в некоторых регионах России в сентябре 2023 года. Пилотными для его внедрения стали четыре субъекта РФ: Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чеченская Республика.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.