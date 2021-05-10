Минниханов вошел в тройку глав регионов РФ с очень сильным влиянием

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место среди глав субъектов России с очень сильным влиянием. Об этом свидетельствуют данные апрельского рейтинга, составленного АПЭК.

Средний балл руководителя республики составляет 7,5. Его опередили лишь мэр Москвы Сергей Собянин (8,34) и глава Чечни Рамзан Кадыров (7,65).

Помимо них, в топ-5 оказались также губернатор Тульской области Алексей Дюмин (7,23) и губернатор Тюменской области Александр Моор (7,06). Примечательно, что последний смог улучшить свои позиции в апреле — месяцем ранее он находился на 7-м месте.

Как сообщают составители, одними из важных факторов, повлиявших на оценку за данный период, стали послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, планы глав регионов по развитию транспортной, социальной и туристической инфраструктуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг российских губернаторов, составленный центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование охватывало период с марта по апрель 2021 года.