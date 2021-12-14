Минниханов вошел в топ-50 самых упоминаемых в российских СМИ персон

Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам 2021 года вновь вошел в топ-50 самых упоминаемых в российских СМИ персон. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Президент РТ разместился на 36-й строчке рейтинга с медиаиндексом 785 956,3. Соседние с ним позиции заняли сенатор Алексей Пушков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Лидером рейтинга, намного опередившим потенциальных конкурентов, стал Президент России Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Рейтинг составлен специалистами «Медиалогии» на основе базы, включающей более 70 тыс. различных источников. Это телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Анализ проводился по данным за период с 1 января по 12 декабря 2021 года.