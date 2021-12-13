Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной по итогам года в российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин по итогам 2021 года стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ. Это следует из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия».

Согласно собранным аналитиками данным, медиаиндекс главы государства составил 32 793 840,0. По этому показателю российский лидер намного обогнал занявших второе и третье места своего пресс-секретаря Дмитрий Пескова (7 369 586,5) и Премьер-министра страны Михаила Мишустина (5 537 925,0).

Медиаиндекс представляет собой показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг публичной персоны. Чем больше значение индекса, тем более ярко присутствие персоны в СМИ и тем позитивнее ее имидж в медиа.

Рейтинг составлен исследователями на основе базы, включающей более 70 тыс. различных источников. Это телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Анализ проводился по данным за период с 1 января по 12 декабря 2021 года.