Минниханов во время визита в Башкортостан посетит завод газотурбинных двигателей

Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Республику Башкортостан. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Буквально полчаса назад начался рабочий визит Рустама Минниханова. Президент в эти минуты посещает ПАО „ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение“. В этом объединении работает более 23 тысяч человек, и основные виды деятельности этого предприятия — ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности», — уточнила Галимова.

Президент также посетит Учебный центр авиационного кластера «Ростех», который готовит мультискиллс-специалистов самых востребованных рабочих профессий для ПАО «ОДК-УМПО» и других предприятий ГК «Ростех» в Башкортостане. Он открыт только в этом году, начал работу 1 сентября.

«Для Президента это приоритетная тема», — напомнила Галимова, уточнив, что Рустам Минниханов возглавляет совет директоров ПАО «Туполев».