Рустам Минниханов возглавил совет директоров «Туполева»

Стратегический бомбардировщик Ту-160

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Президент Татарстана Рустам Минниханов избран председателем совета директоров ПАО «Туполев».

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО „Туполев“. Решение было принято сегодня на очном заседании совета директоров. Оно состоялось на базе Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — филиала ПАО „Туполев“», — сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

ПАО «Туполев» — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения бомбардировщиков-ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением госкорпорации «Ростех»).

В Казани расположен филиал «Туполева» — Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. На предприятии производятся самолеты Ту-214, завод занимается ремонтом и модернизацией для дальней авиации ВКС России бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Кроме того, с 2015 года возобновлено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160.