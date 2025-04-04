Минниханов во главе делегации Татарстана осмотрел ряд предприятий Согдийской области

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Делегация Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым посетила ряд предприятий, расположенных в Согдийской области Таджикистана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди этих производств были ковровая фабрика «Ковры Кайраккума», предприятие по выпуску отопительного оборудования и радиаторов «Титан-8888» и трубный завод «Сугдметалл», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Находящаяся в городе Гулистоне фабрика «Ковры Кайраккума» является крупнейшим предприятием Таджикистана по производству ковров. Она выпускает более 100 видов ковровых изделий различного размера и дизайна. Производственная мощность – до 3 млн кв. метров ковровых изделий ежегодно. По итогам прошлого, 2024 года предприятие экспортировало товаров примерно на 1 млн долларов США. Кайраккумский ковровый комбинат был построен еще в 1957 году, в последние годы проводится модернизация производства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Расположенное в городе Бободжоне предприятие по выпуску отопительного оборудования «Титан-8888» заработало недавно, в 2024 году. Завод создан по госпрограмме содействия процессу комплексной реализации четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации страны и ее промышленного развития. Он перерабатывает до 500 тонн алюминиевых отходов в месяц (6 тыс. тонн в год) и производит готовую продукцию на современных технологических линиях, приобретенных в Китае, Турции и России. Сейчас здесь выпускают два вида отопительного оборудования, три вида осветительных приборов и более 20 видов бытовых котлов объемом от 2 до 300 литров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Завод по производству металлических труб и профилей «Сугдметалл» в том же Бободжоне открылся на днях, 29 марта. Это совместное таджикско-узбекское предприятие. Тут имеются две линии технологического оборудования, годовая мощность равняется 100 тыс. тонн строительной металлопродукции. На производстве осуществляется процесс сварки, резки алмазным камнем, распилки и упаковки изделий. На данный момент завод выпускает 50 видов металлических труб и профилей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне Рустам Минниханов в ходе визита в Таджикистан осмотрел Дворец культуры «Арбоб» и культурно-исторический комплекс Худжандской крепости, о чем сообщал «Татар-информ».