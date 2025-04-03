Минниханов посетил дворец культуры «Арбоб» и комплекс Худжандской крепости

Раис РТ Рустам Минниханов посетил объекты культурного наследия в городе Худжанд Согдийской области. Напомним, что руководитель республики находится в Таджикистане с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба Раиса РТ, Минниханову провели экскурсию по Дворцу культуры «Арбоб» и культурно-историческому комплексу Худжандской крепости. Исторические достопримечательности и курортные местности Согдийской области могут стать центром притяжения туристов из России. Напомним, что сегодня между Татарстаном и Таджикистаном осуществляется регулярное авиасообщение. Открыты рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» по маршрутам «Казань – Худжанд» и «Казань – Душанбе».

Рас РТ поручил вести работу с туристическими компаниями для ознакомления с турмаршрутами и увеличения потоков туристов как из Татарстана в Таджикистан, так и обратно.

Дворец культуры «Арбоб» - дворцово-парковый ансамбль, расположенный в Гафуровском районе Худжанда в 6 км от центра города. Дворец построен в 50-х годах прошлого столетия на холме Арбоб по образцу Петергофского дворца под Санкт-Петербургом. В советский период здание служило в качестве административного центра коллективных хозяйств области. На сегодняшний день дворец реконструировали, построили сеть фонтанов. Сегодня здесь проводят экскурсии школьникам, студентам и туристам. Для иностранцев, приезжающих в Согдийскую область, Дворец «Арбоб» также стал главным объектом для посещения.

Культурно-исторический комплекс Худжандской крепости на протяжении долгой и легендарной истории всегда был сердцем Худжанда. Более 2,5 тыс. лет крепость Худжанда развивалась вместе с городом, выдерживая вторжения, разрушения и последующие перестройки, оставаясь непоколебимым свидетельством стойкости народа. Археологические раскопки показывают, что первые укрепления были построены в VI-V вв. до н. э., начиная с искусственной насыпи, которая превратилась в прочные стены из натуральной глины. По мере того, как Худжанд продолжал расти, город был разделен на три отдельных части: цитадель, шахристан (городское ядро) и рабад (внешние районы).Сегодня сохранилась только часть отреставрированной восточной стены Худжандской крепости (относится к VIII-X векам). Этот культурно-исторический комплекс принимает посетителей из различных регионов Таджикистана и иностранных туристов. Комитет по развитию туризма страны включил объект в десятку лучших туристических достопримечательностей Таджикистана.

видео: пресс-служба Раиса РТ