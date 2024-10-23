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Политика 23 октября 2024 16:50

Минниханов вновь опубликовал фото глав государств, прибывших на саммит БРИКС

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Минниханов вновь опубликовал фото глав государств, прибывших на саммит БРИКС
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов опять опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии лидеров ряда стран, прибывших в Казань для участия в саммите БРИКС.

«Дәвам итәбез! (в переводе с татарского — „Продолжаем!“) #БРИКС #BRICS2024», — подписал снимки руководитель республики.

На фото запечатлены президенты ОАЭ Мухаммед бен Зейд аль-Нахайян, Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

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#саммит БРИКС #Рустам Минниханов
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