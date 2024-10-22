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Минниханов опубликовал в соцсетях фото мировых лидеров, прибывших на саммит БРИКС
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии мировых лидеров, прибывших в Казань для участия в саммите БРИКС.
«Башладык! (в переводе с татарского — „Начали!“) #БРИКС #BRICS2024», — подписал снимки руководитель республики.
На фото запечатлены Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
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