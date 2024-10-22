Минниханов опубликовал в соцсетях фото мировых лидеров, прибывших на саммит БРИКС

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии мировых лидеров, прибывших в Казань для участия в саммите БРИКС.

«Башладык! (в переводе с татарского — „Начали!“) #БРИКС #BRICS2024», — подписал снимки руководитель республики.

На фото запечатлены Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.