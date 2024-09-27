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Минниханов: Вместе — мы сила! Победа будет за нами!
Жизнь меняется, а любовь к родной земле неизменна — такими словами Раис РТ Рустам Минниханов завершил свое послание Госсовету республики.
«Мы видим, как стремительно меняется жизнь. Но неизменным остается самое главное — то, что всех нас объединяет: наша любовь к родной земле и искреннее желание созидать во имя ее процветания», — отметил он.
Татарстанский лидер убедительно заявил, что сила людей заключается в их единстве.
«Вместе — мы сила! Победа будет за нами! Без бергә! Без булдырабыз!», — сказал в заключение Рустам Минниханов.
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