Минниханов: Вместе — мы сила! Победа будет за нами!

Жизнь меняется, а любовь к родной земле неизменна — такими словами Раис РТ Рустам Минниханов завершил свое послание Госсовету республики.

«Мы видим, как стремительно меняется жизнь. Но неизменным остается самое главное — то, что всех нас объединяет: наша любовь к родной земле и искреннее желание созидать во имя ее процветания», — отметил он.

Татарстанский лидер убедительно заявил, что сила людей заключается в их единстве.

«Вместе — мы сила! Победа будет за нами! Без бергә! Без булдырабыз!», — сказал в заключение Рустам Минниханов.