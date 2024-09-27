news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 сентября 2024 11:31

Минниханов: Вместе — мы сила! Победа будет за нами!

Скопировать ссылку

Жизнь меняется, а любовь к родной земле неизменна — такими словами Раис РТ Рустам Минниханов завершил свое послание Госсовету республики.

«Мы видим, как стремительно меняется жизнь. Но неизменным остается самое главное — то, что всех нас объединяет: наша любовь к родной земле и искреннее желание созидать во имя ее процветания», — отметил он.

Татарстанский лидер убедительно заявил, что сила людей заключается в их единстве.

«Вместе — мы сила! Победа будет за нами! Без бергә! Без булдырабыз!», — сказал в заключение Рустам Минниханов.

читайте также
Прямая трансляция: Послание Раиса РТ Рустама Минниханова к Госсовету республики
Прямая трансляция: Послание Раиса РТ Рустама Минниханова к Госсовету республики
#Послание Госсовету РТ 2024
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100