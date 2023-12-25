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Минниханов: Включение обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО – это большая победа России
Включение астрономических обсерваторий КФУ в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – это большая победа России в условиях санкций. Такое мнение выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ.
«Сыграл авторитет первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, он посол ЮНЕСКО. И с этим не считаться невозможно. Проведена точечная работа Министерства иностранных дел. Этот комплекс дал свои результаты. Когда мы обсуждали, были разные предложения – нужно ли нам это в нынешней ситуации. Моя позиция была идти до конца», – сказал руководитель республики.
Решение об астрономических обсерваториях Казанского федерального университета было принято на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде в сентябре.
Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году после того, как астроном и общественный деятель Василий Энгельгардт передал Казанскому императорскому университету уникальное астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене.
Обсерватория Казанского императорского университета, находящаяся во дворе главного здания вуза, была возведена раньше, в 1837 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину диплом о включении объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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