Минниханов: Включение обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО – это большая победа России

Включение астрономических обсерваторий КФУ в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – это большая победа России в условиях санкций. Такое мнение выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ.

«Сыграл авторитет первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, он посол ЮНЕСКО. И с этим не считаться невозможно. Проведена точечная работа Министерства иностранных дел. Этот комплекс дал свои результаты. Когда мы обсуждали, были разные предложения – нужно ли нам это в нынешней ситуации. Моя позиция была идти до конца», – сказал руководитель республики.

Решение об астрономических обсерваториях Казанского федерального университета было принято на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде в сентябре.

Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году после того, как астроном и общественный деятель Василий Энгельгардт передал Казанскому императорскому университету уникальное астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене.

Обсерватория Казанского императорского университета, находящаяся во дворе главного здания вуза, была возведена раньше, в 1837 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину диплом о включении объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.